Des sénégalais bloqués depuis 48h au Maroc interpellent les autorités

C'est connu: depuis la survenue de cette tenace pandémie dite coronavirus, les frontières terrestres se ferment de plus en plus entre les pays africains, bloquant la route à des centaines de transporteurs. Tel est le cas depuis 48h pour des Sénégalais. Qui, nous souffle t'on, sont coincés à la frontière terrestre entre le royaume Chérifien et le Sénégal.



Venus d'horizons Européens divers, ils entendent se rendre via le Maroc au grand magal de Touba. Malheureusement, ils sont en galère, bloqués de pleine autorité , contre toute attente, au poste frontière par la police Marocaine.

Il nous revient que victimes de toutes sortes de tracasseries, ils sont en train d'épuiser leurs stocks de boustifaille et dorment, désemparés, dans leurs voitures battues par le vent de sable, bravant toutes sortes d'intempéries.

Désespérés, ils sollicitent l'intervention des autorités Sénégalaises.