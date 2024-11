Des travailleurs de AHS réclament leurs droits à Abdoulaye SYLLA

La société Aviation Handling Services (AHS) traverse des moments difficiles depuis plusieurs années. Les travailleurs qui sont sans information concernant leur société demandent des comptes à l’administrateur général, Abdoulaye SYLLA.



En conférence de presse, les travailleurs qui sont plus de 200 réclament au patron de ECOTRA leurs droits si l’entreprise est liquidée. A les en croire, «depuis des mois, nous n’avons aucune nouvelle et les travailleurs sont fatigués ».





« Créée en 2003, la société a été donnée à Abdoulaye SYLLA en 2012 par le Président Macky SALL. C’est en 2017 qu’on nous a transférés à l’AIBD. Mais on veut savoir si la société AHS a été liquidée ou non. Si la société l’a été qu’on nous paye nos droits », demandent-ils.



Pour eux, selon la loi, si une société est liquidée, les travailleurs doivent percevoir. Dans le cas contraire, ils vont se faire entendre et passer à la vitesse supérieure.























































Walf