Des vagues de missiles iraniens sur Israël, au moins deux morts dans le centre du pays

Les forces de défense israéliennes ont déclaré que des "dizaines" de missiles iraniens avaient été lancés sur Israël lors de plusieurs vagues de frappes aux premières heures de samedi.



Des sirènes et le bruit d'explosions, qui pourraient provenir d'intercepteurs israéliens, ont été entendus dans le ciel de Jérusalem et de Tel-Aviv.



Le service paramédical israélien Magen David Adom indique qu'un missile iranien a frappé près d'habitations dans le centre d'Israël tôt samedi matin, tuant deux personnes et en blessant 19 autres.



Les services d'incendie et de secours israéliens ont déclaré que quatre maisons avaient été gravement endommagées.





Les médias locaux avaient précédemment rapporté qu'une femme avait été tuée dans la région de Tel Aviv.

L'IDF a déclaré que "certains des missiles ont été interceptés", ajoutant que "les forces de recherche et de sauvetage opèrent actuellement dans un certain nombre d'endroits à travers le pays dans lesquels des rapports de projectiles tombés ont été reçus".



L'hôpital Ichilov de Tel Aviv a déclaré avoir soigné sept personnes blessées par le second tir iranien ; six d'entre elles souffraient de blessures légères et la septième était modérément blessée. Au moins 34 personnes ont été blessées à Tel Aviv lors de la première vague de frappes.



Le journal israélien Haaretz a écrit que des frappes directes ont été signalées dans le centre d'Israël, blessant cinq personnes. Il précise que plusieurs bâtiments ont été touchés par des missiles iraniens.





L'armée israélienne a exhorté les civils à se mettre à l'abri lors de la nouvelle vague de missiles, mais les a depuis autorisés à repartir.



La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, a indiqué sur X vendredi en fin de journée qu'elle avait appelé le président israélien Isaac Herzog et qu'elle avait exhorté "toutes les parties à agir avec un maximum de retenue et à œuvrer à la désescalade de la situation".





Le bruit des explosions et des systèmes de défense aérienne iraniens tirant sur des cibles a également résonné dans le centre de la capitale iranienne, Téhéran, peu après minuit samedi.



L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a fait état d'un incendie à l'aéroport international Mehrabad de Téhéran, en publiant une vidéo sur X d'une colonne de fumée et de flammes orange s'élevant de ce que l'agence a déclaré être l'aéroport.



Les attaques menées par Israël contre les sites nucléaires iraniens ont fait 78 morts et plus de 320 blessés vendredi, a déclaré l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations unies. Les frappes ont tué des généraux et des scientifiques, mais l'ambassadeur a déclaré au Conseil de sécurité des Nations unies que "l'écrasante majorité" des victimes étaient des civils.



L'ambassadeur s'est exprimé peu après le premier tir de missiles à longue portée de l'Iran visant Tel-Aviv, qui a blessé au moins 34 personnes, selon le service paramédical israélien.





Alors que les projectiles iraniens et les roquettes d'interception israéliennes laissaient des traînées de fumée et de flammes dans le ciel nocturne vendredi, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a juré de ne pas laisser Israël "s'échapper sain et sauf de ce grand crime".



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté Israël et l'Iran à cesser leurs attaques réciproques, tout en appelant à la diplomatie.



"Bombardements israéliens sur les sites nucléaires iraniens. Frappes de missiles iraniens sur Tel-Aviv. Assez d'escalade. Il est temps d'arrêter. La paix et la diplomatie doivent prévaloir", a écrit M. Guterres sur X samedi.