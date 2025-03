Dethie Fall devient-il "l'homme de confiance absolue" du Pm, Ousmane Sonko ?

C'est la question qui taraude l'esprit de plus d'un.



En tous cas, Dethie Fall , est , pourrait-on dire sans risque d'être démenti, dans les bonnes grâces du premier ministre, Ousmane Sonko.



Cet ancien collaborateur du chef de file du parti "Rewmi", brillant par sa discrétion et qui fait de la politique comme il respire , figure apparemment , depuis ses retrouvailles avec Sonko, au sein de "l'armée de l’ombre" à l'actif du Big Boss des "Patriotes ".



Alors qu’il "est un cadre reconnu et respecté" de son nouveau camp, il n’a toutefois pas de rôle précis dans " l’organigramme Sonkiste."



Un observateur averti, avec lequel nous nous sommes entretenus sur ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Dethie Fall/Ousmane Sonko ", croit savoir que " l'actuel chef du gouvernement, qui n'est pas né de la dernière pluie , après avoir avalé autant de couleuvres, a certainement compris qu'une élection surtout celle décisive des dernières législatives ne peut se gagner seul. Pour Sonko, à la quête d'un entoutage solide, mais surtout expérimenté, il fallait donc s'attacher les services, ou plutôt les conseils avisés d'une personne ayant blanchi sous le harnais. Dethie Fall, formé à bonne école, incarne cette personne. Il n'a pas hésité à le recevoir et la suite est connue. Depuis lors, le tandem est devenu inséparable. "



C'est devenu fréquent, durant les déplacements de son marathon surtout politique, souvent parsemé d’embûches, on le voit aux côtés du premier ministre.

Hier, samedi, Dethie a accompagné Ousmane Sonko chez son autre poto Malick Gackou.

Il revient à dakarposte(images à l'appui) que l'actuel "homme fort du régime Diomaye" , en compagnie du même Dethie Fall, s'est rendu chez Mamadou Lamine Diallo aux fins de lui présenter des condoléances suite au décès de sa maman au nom du Président de la République et au nom du Gouvernement.



Dans la foulée, nous avons appris de sources, au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'État, " que devenu "homme de confiance du Pm", M. Fall s'est lancé corps et âme dans la bataille. Connaissant les rouages de la machine politique, il occupe le plus souvent une place de choix pour élaborer avec Sonko les stratégies entre autres programmes. Je vous dis, tous les deux ont un lien fort et se comprennent tout de suite"



Devenu homme clef du dispositif politique, tout porte à croire que son "ami" , Ousmane Sonko, peut lui confier , du jour au lendemain, avec l'aval bien évidemment du Président de la République, un des postes les plus stratégiques de la République.



Le temps nous édifiera bien...