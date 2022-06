Déthié Fall et Cie en prison : les partisans du PRP alertent et menacent d’en découdre avec le régime de Macky Sall.

Les partisans du parti républicain et du progrès (PRP Disso ak Askan Wi) dirigé par Déthié Fall, ont pris d’assaut, ce 20 juin, le palais de justice de Dakar pour venir témoigner leur soutien à leur leader placé, ce jour, sous mandat de dépôt par le procureur. Ils ont averti et menacé de passer dès ce mardi à la vitesse supérieure pour exiger sa libération dans les plus brefs délais du mandataire de la coalition YAW qui, selon eux, a été séquestré.



« Déthié Fall n’a pas été arrêté en flagrant délit. Le silence de l’Assemblée nationale est inadmissible, c’est grave dans une République (…) nous allons porter plainte contre le procureur », a déclaré le chargé de la communication du PRP, le Dr Abdoul Aziz Mbodj qui a passé la journée au tribunal de Dakar. Ses camarades de parti entendent poser les premiers actes pour la libération de Déthié Fall et Cie, à compter de ce mardi.



« Nous n’accepterons pas que notre leader soit sacrifié (…) nous invitons les guides religieux à sortir de leur réserve avant que les choses n’empirent », a confié de son côté la militante, Amy Colé Mbacké.