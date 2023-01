Déthié Fall peint un tableau noir de la gouvernance en 2022

L’année passée n’a pas été de tout repos pour le leader du parti PRP. Déthié Fall peint un tableau sombre. «(…) Nous voilà à la fin de l'année 2022, avec son lot d'événements par moments regrettables pour notre pays, en matière de démocratie, de violations des droits de l'Homme et de mauvaise gouvernance des ressources de notre cher Sénégal », écrit l’ancien mandataire de Yewwi Askan wi aux dernières élections. Il ajoute que l'année 2022 a été singulièrement marquée d'une part, par des disparitions tragiques et troublantes de compatriotes, et d'autre part, de kidnappings, d'arrestations et d'emprisonnements de journalistes, d'opposants et de leaders d'opinion, rapporte "L'As".



C’était aussi, selon Déthié Fall, l’année des difficultés économiques et sociales des Sénégalais, traduisant ainsi un échec de la politique économique du pouvoir en place. Cette situation a été aggravée par les différents chocs économiques, qui ont fini par rajouter à la souffrance des Sénégalais à cause de l’inflation sans commune mesure de toutes les denrées de première nécessité.







L’année 2022 a été également marquée, selon le leader de PRP, par son lot de scandales dans la gestion des biens publics, mise à nu par le dernier rapport de la Cour des somptes qui révèle les hideuses malversations financières dans la gestion des fonds de Force Covid-19. Il salue l'engagement des forces vives de la nation et de la société civile, pour exiger une suite dans les recommandations émises par la Cour des Comptes.