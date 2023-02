Déthié Fall sur ce que prépare Macky: “23 candidats éliminés par le parrainage, 2 par l’aide de la justice, le coup de trois ne passera pas”

L’ancien numéro deux du parti Rewmi trouve que le président Macky Sall se comporte comme un “Roi et ne se préoccupe que des intérêts de son clan”. Et de rappeler qu’en 2019, avec le parrainage, Macky Sall avait réussi à éliminer 23 candidats parmi les 27 prétendants dont la plupart étaient ses adversaires politiques. Et si ce n’est grâce au parrainage, c’est avec l’aide de la justice qu’il élimine ses adversaires, d’après Déthié Fall qui soutient que le « coup de trois » après Karim Wade et Khalifa Sall avec le renvoi devant la chambre criminelle de Ousmane Sonko ne passera pas.



Pour le leader du PRP, le chef de l’Etat doit mesurer l’étendue de l’inquiétude qui gagne le peuple. “Tout le monde est inquiet, les guides religieux, la communauté internationale, les investisseurs sont inquiets, les visages sont crispés et le climat est tendu. Et tout cela pour le seul et simple bon vouloir du président Macky Sall qui boucle son dernier mandat dans quelques mois et montre des velléités de confiscation du pouvoir en réduisant ses adversaires à leur plus simple expression. Nous ne pouvons pas réduire notre démocratie à une affaire de liquidation d’adversaires politiques”, a soutenu Déthié Fall qui met en garde ceux qui croient que les manoeuvres en cours vont se limiter à Ousmane Sonko.



Il a rappelé que les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade n’ont jamais tenté durant leurs magistères de faire recaler des adversaires politiques par la justice. Le seul discours qui vaille, selon l’ancien rewmiste, est que Macky Sall ne doit pas être de la course en 2024 et n’y participera pas.



“Aujourd’hui, l’image du pays est entachée un peu partout. Il y a des échanges avec un groupe de travail sur lesquels le gouvernement ne communique pas. Des échanges qui ont trait aux événements du mois de juin dont j’étais l’une des victimes. Il s’agit du rapport spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, du groupe de travail sur la détention arbitraire et un rapport spécial sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires.



Dans ces rapports, le Sénégal a été interpellé sur beaucoup de sujets relatifs aux droits de l’homme, à la liberté de manifestation entre autres”, renseigne Déthié Fall. Le président du PRP a conclu en soutenant que YAW reste déterminée pour la défense de la démocratie et des libertés et reste plus que jamais soudée autour et aux côtés de son leader, membre de cette coalition, Ousmane Sonko. A l’en croire, le leader de Pastef est victime d’ « une démarche que YAW dénonce et va freiner »









*Extraits du quotidien « Le Témoin »