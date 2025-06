Détournement à la BOA de Mbao : un stagiaire mise plus de 16 millions sur 1xBet

E. J. SARR, jeune stagiaire à la Banque Of Africa (BOA) de Mbao, encourt une peine d’un an de prison ferme. Il a comparu lundi devant le tribunal des Flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour un détournement de fonds estimé à 16,624 millions de francs CFA, montant qu’il a reconnu avoir perdu en pariant sur la plateforme de jeux en ligne 1xBet.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, présent à l’audience, l’affaire a débuté par une négligence que le mis en cause assume. En l’absence du directeur de l’agence, il aurait laissé disparaître 2,9 millions de francs CFA confiés par une cliente. Pris de panique, il tente alors de masquer sa faute : il pénètre frauduleusement dans le système informatique de la banque, modifie les coordonnées du client K. GUEYE et procède à plusieurs virements frauduleux, détournant ainsi 14 millions de francs CFA supplémentaires vers un compte complice.





Face au tribunal, l’avocat de la BOA a insisté sur le préjudice majeur causé à l’institution, contrainte de rembourser les montants subtilisés aux clients concernés. Le parquet, quant à lui, a requis un an de prison ferme, soulignant la pleine responsabilité du stagiaire dans cette fraude organisée. La défense a plaidé pour la clémence, décrivant E. J. SARR comme un jeune homme brillant mais malade, fils unique, et victime de l’addiction aux jeux en ligne, demandant au tribunal de lui accorder une chance de se racheter.



Le verdict est attendu pour le 8 juillet prochain, selon L’Observateur.























































