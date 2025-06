LA BANQUE MONDIALE ACCORDE 115 MILLIONS DE DOLLARS AU SÉNÉGAL POUR APPUYER LES RÉFORMES BUDGÉTAIRES ET LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Le Sénégal bénéficiera d’un financement concessionnel de 115 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir ses réformes budgétaires et renforcer la gestion des finances publiques. L’annonce a été faite ce 24 juin depuis Washington.



Ce financement, octroyé via l’Association internationale de développement (IDA), vise à appuyer les efforts du gouvernement sénégalais en matière de viabilité de la dette publique, de mobilisation des ressources intérieures et de transparence dans la gestion des finances publiques. Il accompagnera la mise en œuvre du programme « SEN-FINTRAC 2025-2029 », aligné sur la Vision 2050 du Sénégal.



« Nous saluons l’engagement ferme du gouvernement en faveur de la transparence de la dette et d’une gestion efficace des finances publiques », a déclaré Keiko Miwa, directrice de division du Sénégal pour la Banque mondiale. Elle a ajouté que ce soutien contribuera à renforcer la confiance de la population et à jeter les bases d’une stabilité budgétaire durable.



L’enveloppe financière comprend 105 millions de dollars pour les résultats liés aux réformes et 10 millions de dollars pour une assistance technique dédiée, notamment dans la transformation numérique et le renforcement des capacités institutionnelles. Le programme vise aussi à moderniser le système de gestion financière, améliorer la commande publique, mettre en place un système d’enregistrement unifié de la dette et promouvoir la facturation électronique.



































































