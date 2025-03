Détournement à la Fédé de Karaté : Le président et ses complices passent à la Caisse

La Fédération sénégalaise de Karaté et disciplines associées (Fskda) est éclaboussée par un scandale financier. «Le dossier concerne des primes qu’on versait à des athlètes fictifs», souffle Libération. Les fonds en cause tournent autour de plus de 50 millions de francs Cfa, chiffre le journal.



La même source confie «qu’après plusieurs retours de parquet, le président de la Fskda, Mouhamed El Moctar Diop, le secrétaire général de l’instance, Ndiogou Fall, et le trésorier général adjoint, Souleymane Ba Diallo et un [quatrième] membre de la Fédé [dont l’identité n’a pas été révélée], ont été inculpés sous le régime du contrôle judiciaire» par le juge du troisième cabinet du tribunal hors classe de Dakar.



Autrement dit, éclaire la même source, «les mis en cause ont pu rentrer chez eux». Pour ce faire, rapporte Libération, «ils ont cautionné collectivement un titre foncier situé à Sangalkam, évalué à 34 millions et 17 millions en cash» pour un total de 51 millions, couvrant le montant incriminé».







En fuite, le trésorier général, Babacar Guèye, a été localisé en Espagne, complète Libération. Qui signale que le mis en cause «a reconnu par écrit une partie des détournements» avant «d’organiser son injoignabilité».































