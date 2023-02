Détournement de sa chanson « Koubakh La » au profit de Ousmane Sonko : Oumar Pène exprime son agacement

Dans un post sur facebook, le chanteur Oumar Pène a fustigé le détournement d’une de ses chansons « Koubakh la », à des fins de propagande politique pour le compte de l’opposition, particulièrement le leader de Pastef, Ousmane Sonko sans le nommer.



« C'est avec stupéfaction que j’ai découvert comme tout le monde ma chanson "Koubakh La" détournée à des besoins de propagande politique », a indiqué l’artiste.



« Cela a heurté l'esprit de mes admirateurs, parents, amis et de beaucoup de monde, déplore-t-il. Je voudrais les rassurer que ce n'est ni ma voix ni avec mon consentement. Ceux qui ont reproduit ce morceau et ceux qui ont adapté la chanson en y intégrant cette propagande, ignorent, sans doute, qu'ils violent les droits moraux des ayants droits qui ont composé, arrangé, écrit et chanté ce titre. Je laisse aux auteurs de ce forfait le soin de se dévoiler avec courage et d'expliquer publiquement les raisons de cet acte inapproprié », a-t-il exigé dans un message sur son compte Facebook.



« Encore une fois, je voudrais rassurer l'opinion que Oumar Pene restera à sa place d'artiste, chanteur, toujours au service de son pays et de l'Afrique ».



Toutefois, le chanteur profite de l'occasion « pour rendre un vibrant hommage aux Lions du Football local qui ont amené la coupe du Championnat d'Afrique des Nations. Bravo Lions ».