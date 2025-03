Détournement présumé d’un bateau d’engrais: Aziz Ndiaye dans le viseur de la justice

L’affaire remonte à 2020 et implique un contrat entre Rahul Chandra, patron de Re-Energy-Fze, et Amine Group, représentée par Ndèye Nancy Niang, portant sur la vente de 35,3 tonnes d’engrais pour 6,1 milliards de FCFA. Cependant, une partie de la marchandise aurait été stockée à Rufisque et au CICES avant d’être revendue dans des conditions floues, selon une plainte déposée par Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat de Rahul Chandra.



Arrêtée puis placée sous mandat de dépôt, Nancy Niang a finalement été libérée en vertu de l’article 127 du Code de procédure pénale. Mais l’enquête n’a jamais été clôturée.



La justice souhaite maintenant entendre Aziz Ndiaye et son frère Massata, tous deux cités depuis l’enquête préliminaire par Nancy Niang. Massata Ndiaye avait reconnu avoir acheté une partie de l’engrais, tandis qu’Aziz Ndiaye nie toute implication. Il affirme n’avoir été qu’un acheteur parmi des centaines de clients et demande la clôture du dossier afin que les responsabilités soient clarifiées.



Un réquisitoire supplétif du procureur visant l’inculpation d’Aziz Ndiaye, de Massata Ndiaye et d’Aly Penda Diouf pour recel avait été demandé, mais est resté sans suite.



Le 7 mars 2023, une première convocation du juge est restée sans suite, alimentant des soupçons de pressions pour ralentir l’affaire. Cette nouvelle convocation pourrait marquer un tournant décisif dans ce dossier qui traîne depuis maintenant cinq ans.





















































Le Soleil