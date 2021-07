Deux Tabaski, Dakar vide sa population: Un cocktail explosif, malgré la propagation de la Covid

Tabaski est un jour de sacrifice, mais les populations ne se "sacrifient" pas pour au moins être unies et en faire une seule et unique fête. Si certains la fêtent aujourd'hui, d'autres le feront demain mercredi. Sans états d'âme.



Pourtant certains chefs religieux ont donné des recommandations aux fidèles de rester chez eux et d'y effectuer les deux (2) rakkas pour ne pas s'exposer davantage. En clair, beaucoup ont renoncé à la prière collective.



Ruée vers les régions



Pourtant c'est le rush vers les régions, personne ne voulant être en reste. Alors que le contexte ne s'y prête vraiment pas. Le Sénégal qui a perdu vingt neuf (29) places dans le suivi de la sévérité de la Covid-19, se classant désormais à la 108ème place mondiale, n'est pas encore au bout de ses peines. Dakar étant la plus touchée, a enregistré aussi le plus nombre de voyageurs et ce ne serait pas étonnant que la vague de contamination se multiplie au retour des "fêtards" dans moins d'une semaine.



Avec plus de trois mille (3000) en un weekend, il faudra s'attendre à ce que ces chiffres passent du simple au double.





































