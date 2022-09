Dévasté d’apprendre la soudaine disparition de son ami et CTCOM (Soro Diop), le ministre Sidiki Kaba inconsolable

Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle, mais quand c'est l'un des nôtres qui s'en va, c'est une véritable déchirure. Nous ne sommes jamais préparés à la perte d'un être cher.

Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer le chagrin causé par cette disparition et rien ne saurait l'apaiser.

Le ministre des forces armées du Sénégal ne dira pas le contraire.

En effet, il revient à dakarposte que les mots manquent, depuis l'annonce de la mauvaise nouvelle, à Maitre Sidiki Kaba. Qui a perdu son ami et conseiller technique en communication, Soro Samba Diop.

Refusant de croire à la mort de son fidèle collaborateur, Me Kaba s'est spontanément rendu sur l'autoroute, vers Patte d'Oie (lieu de l'accident). L'image postée en dit long. À tout bout de champ, il pense et se souviendra de Soro

Tous les bons comme mauvais moments passés ensemble, les discussions sans fin, les expériences partagées, entre autres purs instants d'amitié avec son CTCOM resteront vivaces, gravés dans sa mémoire.



Une dame, proche du ministre, salue la mémoire de l'illustre disparu. "Constamment souriant, avenant, bref bienveillant, Soro faisait partie de ces personnes qui ont le don de distribuer du bonheur autour d'eux et rendre chaque instant de la vie précieux. Pas plus tard qu'hier matin, Soro, dévoué pour le bien-être de tous, a distribué gratis des croissants au bureau (ministère des forces armées). Ndékété, il nous faisait ses adieux." fait-elle savoir avant de craquer.



Aux dernières nouvelles, le regretté Soro Samba Diop sera enterré ce dimanche matin à Kanel.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!