Dialogue Politique : Benno Propose La Suppression De La Limitation Des Mandats Présidentiels

Les membres de la commission du dialogue politique, qui se réunissent tous les mardis et jeudis, se sont retrouvés hier, entre 09 heures et 14 heures.



D’après L’Observateur, si les pôles de l’opposition et des non-alignés ont proposé les suppressions de l’article 80 du Code pénal et le cumul chef de l’Etat – chef de parti, la mouvance présidentielle, par la voix de Serigne Mbacké NDIAYE, demande, elle, la suppression de la limitation des mandats du président de la République.