Dialogue – Révision du procès de Wade-fils : Le Krim parfait

Le dialogue politique aura été fructueux pour ceux des protagonistes qui y ont pris part. Si la question de l’éligibilité de Khalifa Sall a été réglée avant-hier, celle de son compagnon de malheur, Karim Meïssa Wade, a pu trouver solution hier, grâce à la détermination des représentants du Parti démocratique sénégalais au dialogue. Ainsi, la commission politique du dialogue national a acté la décision de réviser le procès de l’ancien super ministre de Abdoulaye Wade, détenteur en son temps de 5 portefeuilles ministériels. Sa formation politique n’a pas voulu se contenter de l’éligibilité de Karim Wade pour la prochaine élection présidentielle, obtenue avec la modification des articles L28 et L29 du Code électoral, qui introduisent dorénavant la notion de grâce ou d’amnistie, qui intervient après que les condamnés aient pu purger la totalité de la peine qui leur a été fixée.

Le Pds, avec l’appui du groupe de la Société civile, a pu imposer que le procès de Karim Wade pour enrichissement illicite soit révisé par la Crei ou par une autre juridiction habilitée. La question sera de savoir à quel moment ladite révision va pouvoir entrer en compte, si l’on sait qu’il ne reste que 8 mois avant la Présidentielle de février 2024. Et que Karim Wade a le souci de prendre part à cette joute électorale. Sans doute fait-il le pari qu’il sera le chef de l’Etat qui va superviser la révision de son procès en réhabilitation.

Par ailleurs, quelle que soit l’issue de cette décision, il faudra noter d’autre part le gâchis qu’aura représenté cette affaire dite de la «Traque des biens mal acquis». Les nombreux protagonistes que sont Aminata Mimi Touré, Abdoul Mbaye, Antoine Félix Diome, Alioune Ndao devraient se sentir gênés aux entournures par cette décision. Le pays a perdu des millions dans la recherche de preuves de l’enrichissement illicite de Karim Wade et de ses «complices» dont le plus célèbre est Bibo Bourgi, des commissions rogatoires ont été envoyées jusque dans les Iles Vierges Britanniques, des endroits que le commun des Sénégalais ne connaissait pas… pour nous démontrer que Karim Wade aurait planqué des milliards dans des paradis fiscaux. Et aujourd’hui, après avoir condamné une personne, privé de ses droits un citoyen, et exilé une personne loin des siens, on nous promet de faire table rase du passé. Inédit !























































Le Quotidien