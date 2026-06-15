Diamaguène : deux garçons surpris en pleins ébats sexuels, ils sont âgés de… 7 et 11 ans

Codé F., une restauratrice établie au niveau de l’arrêt de bus de la ligne 78, à Diamaguène Sicap-Mbao, a surpris deux garçons talibés en pleins ébats sexuels dans un atelier voisin à son commerce. Les enfants éclatent en sanglots, se jettent à ses pieds et la prient de ne pas les dénoncer. Manque de bol, la dame reste de marbre et alerte la police.

Les mis en cause, Abdou Nd. et Babacar Y., seront embarqués. D’après le récit de Libération, qui donne l’information, face aux enquêteurs, le premier a désigné un certain Mor Nd. comme son initiateur, affirmant qu’il avait l’habitude d’entretenir avec lui des relations intimes à l’intérieur de l’école coranique dans laquelle ils étaient tous deux pensionnaires.

L’autre, poursuit le journal, affirme avoir été perverti par Abdou Nd., le garçon avec lequel il a été surpris en pleins ébats.

Mor Nd., 18 ans, sera arrêté et conduit au commissariat de Diamaguène. Il clame son innocence.

Les deux enfants mineurs ont été placés au niveau de l’Association éducative en milieu ouvert (AEMO). Les enquêteurs ont requis un médecin chargé de les examiner.

Mor Nd, pour sa part, a été placé en garde à vue puis déféré au parquet pour acte contre-nature.

















































































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