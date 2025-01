Dic : Ce que Tabaski Ngom a dit aux enquêteurs

Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, est toujours à la disposition des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC). Elle est placée en garde à vue, hier jeudi, pour association de malfaiteurs, escroquerie sur des fonds publics, blanchiment de capitaux...



Pourtant, c’est elle qui avait initié cette procédure contre le député Moustapha Diop. Malheureusement, elle est devenue la principale mise en cause.



Selon les informations de Seneweb, Tabaski Ngom a fait des aveux circonstanciés, lors de son audition. Elle aurait dit aux enquêteurs que lorsqu’elle était à la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE), elle traitait avec l'ancien ministre Moustapha Diop. Elle finançait les activités de ce dernier à qui elle accordait des prêts. Moustapha Diop lui faisait croire qu’il avait gagné des marchés. C’est dans ces circonstances qu’elle lui prêtait de l’argent qu’elle puisait dans la caisse de la CRSE. Et à la fin de chaque projet, Moustapha Diop remboursait.



Elle soutient qu’ils ont débuté avec un prêt de 50 000 000 F CFA. Par la suite, dit-elle, elle s’est retrouvée dans sa gestion avec un gap de 700 000 000 F CFA. Et lorsqu’elle a été affectée, explique Mme Ngom, elle a dit à Moustapha Diop de rembourser les montants avant sa passation de service. Mais ce dernier n’a pas respecté ses engagements.



Tabaski Ngom a aussi mouillé Mor Guèye, qu’elle présente comme le collaborateur de Moustapha Diop. Mais que le sieur Guèye a remboursé la somme de 300 000 000 F CFA.



Selon des sources policières, Tabaski Ngom fera l’objet d’un prolongement de sa garde à vue pour le week-end. Elle sera conduite, le lundi 20 janvier, devant le Pool judiciaire financier qui décidera de son sort.