Différend à la Mairie de Médina: le préfet ordonne à Bamba Fall de revoir sa copie

D’après l’info relayée par le site Walf-group., il a annulé les délibérations et donné injonction au Maire, de revoir sa copie, c’est-à-dire de re-convoquer régulièrement le Conseil.

Cette décision fait suite à la saisine du Collectif demandant l’annulation des délibérations portant «Autorisations spéciales de recettes et dépenses» du 08/04/2020.

Plus clairement, les délibérations portant sur les 187 138 885 et 112 876 073 Frs Cfa ont été annulées.

Une nouvelle qui très certainement susciterait encore la colère et une réaction virulente du Maire. Car devant la presse, Bamba Fall avait directement indexé le même préfet d’être derrière les agissements du Collectif.