Diffusion d’un photomontage : Qui en veut à Mahammed Boun Abdallah Dionne et à la Tfm ?

Il y a quelques jours, la nouvelle de son décès avait été donnée et certains confrères étaient tombés dans le panneau en annonçant la nouvelle, sans avoir pris la précaution basique de la vérifier. Un démenti s’en est suivi.



Mais ces personnes malintentionnées ne veulent pas s’arrêter en si mauvais chemin. Cette fois-ci, c’est un photomontage qu’elles font circuler dans les réseaux sociaux. Et pour «crédibiliser» leur photo, elles l’associent au logo de la Tfm, faisant accréditer ainsi la thèse selon laquelle c’est la Télévision Futurs Médias (Tfm) qui a publié ladite photo. Ce qui est faux et archi-faux.



Le Groupe Futurs Médias tient à préciser qu’aucun de ses supports n’est mêlé ni de près, ni de loin, à la confection et à la diffusion de ce photomontage, montrant l’ancien Premier ministre sur un lit d’hôpital.



Nous pensions, peut-être bêtement, que l’homme le plus heureux est celui qui n’a dans l’âme aucune trace de méchanceté. Mais là, nous sommes au regret de constater que la méchanceté a parfois un visage humain…



igfm