“Diffusion de données à caractère personnel” : Bougazelli a constitué un pool d’avocats…

Seydina Fall dit “Bougazelli” compte aller jusqu’au bout défendre ses interets. Ce ,après la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo de son arrestation. Une situation qu’il qualifie d’ “acharnement” sur sa personne.



Il accuse des gendarmes. Le responsable apériste de Guédiawaye, selon une source de Senego, compte, avec ses avocats traduire en justice le gendarme qu’ils soupçonnent d’avoir fait parvenir cette vidéo aux journalistes. Certains gendarmes, sont irrités surtout au niveau de la hiérarchie, par cette vidéo qui a fuité.



Bougazelli avait désigné nommément, lors d’un entretien avec Senego un certain gendarme du nom d’Abdoul Aziz Mbaye d’être l’auteur de cette fuite. “Abdou Aziz Mbaye c’est un surnom“.



Et il s’appellerait M. C. Mbaye. “Il a été affecté. Le pool d’ avocats qui a été constitué est en train de faire le nécessaire pour tirer cette affaire au claire. Cela d’autant plus que, cette vidéo n’a pas été versée dans le dossier de Bougazelli, indique la source.













seneweb