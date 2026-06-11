Diomaye réorganise son camp

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a procédé le 11 juin 2026 à la désignation de cinq superviseurs adjoints au sein de sa coalition politique «Diomaye Président». Cette décision a été formalisée dans une lettre adressée à la superviseure générale de la coalition, dans laquelle le chef de l’État exprime d’abord sa satisfaction quant au travail accompli jusqu’ici. Cette nouvelle phase d’organisation vise à renforcer l’appareil politique et à préparer activement les échéances électorales à venir. Dans la lettre, le Président annonce la nomination de plusieurs cadres pour seconder la superviseure générale dans des domaines précis. «Je vous exprime ma satisfaction à l’endroit de tous les leaders pour leur engagement dynamique dans l’animation et l’implantation de la coalition dans les localités du pays», écrit-il, tout en saluant «les avancées positives dans le cadre de la structuration de la coalition».



«Je vous demande de poursuivre cette dynamique en continuant d’investir le terrain», ajoute-t-il.



Ainsi, Serigne GUEYE DIOP est nommé superviseur adjoint chargé des structures et de la massification, une mission qui consistera à élargir la base militante et à consolider l’ancrage territorial de la coalition. El Hadj Abdourahmane DIOUF est quant à lui désigné superviseur adjoint chargé des stratégies et de la communication.



Amadou THIAW devient superviseur adjoint chargé de la coordination avec les élus.



Fally SECK est nommé superviseur adjoint chargé de l’administration et de la logistique.



Enfin, Aldiouma SOW est promu superviseur adjoint chargé des questions électorales.



Cette série de nominations témoigne de la volonté du président de structurer davantage sa coalition autour de compétences dans l’objectif d’aller à l’assaut des locales de janvier 2027.



































































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