Diourbel: 8 membres de Pastef dont le coordonnateur départemental arrêtés par la police

L'opération 'Weur dombo" initiée par les membres du Parti Pastef à Diourbel a mal tourné. En effet, les éléments du commissariat central du Baol ont procédé à l'interpellation de 8 partisans de Ousmane Sonko dont le coordonnateur départemental, Alioune Séne.



Selon des sources de Seneweb, il est reproché à tout ce beau monde d'avoir organisé un rassemblement politique non autorisé dans un établissement scolaire public.



En effet, les responsables de Pastef incriminés étaient au Lycée d'enseignement général (Lycée ndayane) pour distribuer des flyers et sensibiliser les personnes rencontrées sur leur projet politique. Certains d'entre eux se sont introduits dans ledit établissement, d'après une source de Seneweb.



Le coordonnateur départemental de Pastef et les sept membres du parti sont retenus actuellement dans les locaux du commissariat central de Diourbel, en attendant la décision du procureur de la République.