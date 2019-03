Diourbel : Une élève tue (son) prof à coups de couteau

Henry Ndiaye, enseignant à Fass Barigo est mort dimanche (hier), après avoir été poignardé par Henriette Diatta, élève en classe de Terminale aux cours privés Nelson Mandela de Diourbel. Le drame s’est produit dans un bar situé à l’intérieur de la concession de l’élève à Ngothé, localité du département de Diourbel.



« La victime venait tous les week-ends pour donner des cours à Henriette Diatta. Vers 13 heures (hier), nous étions tous là et Henry Ndiaye a touché Henriette Diatta, c’est ainsi que cette dernière lui a demandé d’arrêter ce qu’il faisait. Alors que M. Ndiaye continuait à persister sur ses faits et gestes, elle a pris le couteau avant de le lui asséner à la jambe. L’assistance ne pouvait pas l’aider, le sang coulait en quantité », raconte un témoin cité par « Le Quotidien », lequel indique que M. Ndiaye a ainsi succombé à ses blessures à l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel.



Mlle Diatta a aussi été arrêtée et placée en garde-à-vue à la gendarmerie de Diourbel.







