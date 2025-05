Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye au Gabon ce vendredi

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce jeudi soir, la Présidence de la République annonce que Bassirou Diomaye Faye se rendra au Gabon ce vendredi 2 mai, sur invitation « de son frère et homologue gabonais, Son Excellence Monsieur Brice Oligui Nguema ». Ce dernier organisera sa cérémonie d’investiture en qualité de Président de la République gabonaise, le 03 mai 2025.



« Cette visite s'inscrit dans la volonté commune des deux chefs d'État de renforcer davantage les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale entre le Sénégal et le Gabon », renseigne la note.































Le Soleil