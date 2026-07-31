Diplomatie : Washington centralise la délivrance de ses visas en Afrique

Dakarposte tient de sources fiables que dans le cadre d'une refonte structurelle de son déploiement consulaire, le Département d’État américain s'apprête à modifier en profondeur l'accès au territoire des États-Unis pour les ressortissants du continent africain.



À compter du 1er août 2026, les services de visas courants seront suspendus dans plusieurs de ses missions diplomatiques en Afrique. Désormais, les usagers devront orienter leurs démarches vers des centres régionaux spécialisés.



Cette rationalisation drastique affecte les formalités de séjour touristique, d’affaires, d’immigration et de travail au sein de vingt-quatre représentations diplomatiques, au premier rang desquelles figure l’ambassade des États-Unis à Nouakchott.



Selon les précisions fournies par les autorités américaines, cette reconfiguration répond à un triple impératif : le renforcement absolu des protocoles de sécurité, une compression rigoureuse des coûts budgétaires de l'État, et une harmonisation bienvenue des procédures d’instruction.



Que les chancelleries se rassurent, cette mutation technique n'augure en rien la fermeture des ambassades ou des consulats concernés.

De surcroît, le Département d’État a formellement certifié que cette mesure demeurait sans incidence sur la validité des titres de voyage d'ores et déjà en circulation.



Pour absorber les flux de demandes issus des territoires touchés par cette réforme, Washington s’appuiera sur les structures de plusieurs métropoles stratégiques. Les missions américaines établies à Dakar, Accra, Abidjan, Nairobi, Addis-Abeba et Johannesburg préserveront l'intégralité de leurs compétences consulaires et s'érigeront, conformément aux nouvelles dispositions, en pôles d'accueil régionaux pour les demandeurs déboutés de leurs guichets nationaux.