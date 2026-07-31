L'hommage de la République à la cité sainte : Ousmane Sonko en pèlerinage de concorde à Touba

À quelques jours de la célébration solennelle du Grand Magal, la ville sainte de Touba a vibré ce jeudi 30 juillet d'une ferveur tant spirituelle que républicaine.

M. Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée nationale, y a orchestré une haute tournée de civilités, allant à la rencontre des figures tutélaires de la communauté mouride.

Ce périple, empreint d’une profonde déférence, s'est inscrit sous le signe du dialogue des institutions et de la réaffirmation des liens séculaires qui unissent l’État aux autorités religieuses.



Le point d'orgue de cette journée fut sans conteste l'audience accordée par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, garant de la sagesse et de la dévotion de la confrérie. À la suite de cet entretien privilégié, le chef du Parlement s’est entretenu avec Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole de la communauté, avant de poursuivre son itinéraire mémoriel et spirituel auprès d'autres éminents dignitaires.



Ousmane Sonko s'est ainsi successivement incliné devant Serigne Abo Mbacké, Khalife de Serigne Fallou Mbacké, puis Serigne Bassirou Mbacké, Khalife de Serigne Saliou Mbacké, pour enfin clore ce ballet diplomatique chez Serigne Mame Mor Mbacké, digne héritier de Serigne Cheikh Mourtada Mbacké.



Au cours de ces échanges empreints d'une solennelle cordialité, le Président de l'Assemblée nationale a tenu à réitérer son attachement indéfectible aux valeurs de paix et de concorde nationale.

Il a magnifié le magistère moral des chefs religieux, sentinelles indispensables de la stabilité, de la cohésion sociale et de l'unité de la nation sénégalaise.

En écho à cette démarche républicaine, les vénérés guides de la cité sainte ont prodigué prières ferventes et bénédictions à l'endroit de leur hôte.

Ils ont, d'une même voix, renouvelé leurs appels pressants à l’unité, au vivre-ensemble et à la préservation de l’harmonie nationale, consacrant ainsi Touba comme le cœur battant de la paix sociale.

