Magal de Touba : seize accidents déjà répertoriés, un automobiliste intercepté à 230 km/h sur l'autoroute Ila Touba.

À mesure que s’intensifie la ferveur des fidèles, la longue procession vers Touba engendre une densité routière exceptionnelle, non sans de lourds tributs. Le Service de communication de la Gendarmerie nationale, relayé par les colonnes de L’Observateur, dresse un premier bilan alarmant : seize accidents majeurs ont d'ores et déjà ensanglanté le réseau placé sous la juridiction des forces de l'ordre.

La géographie de ces drames révèle la dangerosité des voies d'accès à la sainte capitale du mouridisme.

L'autoroute « Ila Touba », artère principale de ce flux humain, fut le théâtre de sept sinistres, tandis que la Route nationale 3 en déplore six. Trois autres collisions sont survenues sur les axes secondaires. Au total, quarante-quatre personnes portent dans leur chair les stigmates de ces trajectoires brisées.



Face à cette menace diffuse, la maréchaussée déploie une stratégie de résilience. Six engins de levage lourds ont été judicieusement prépositionnés sur les segments routiers les plus accidentogènes.

Cette mesure prospective vise à extirper promptement les carcasses de véhicules, à conjurer la paralysie du trafic et à garantir la fluidité indispensable au déploiement des secours.

Parallèlement, la lutte contre l'ivresse de la vitesse s'érige en impératif absolu. Les cinémomètres et radars des forces de sécurité veillent sans relâche sur l'ensemble du réseau.

Les autorités rappellent avec insistance les seuils légaux, modulations nécessaires à la sauvegarde des vies : cent dix kilomètres par heure sur les portions autoroutières expresses, quatre-vingt-dix kilomètres par heure sur le réseau secondaire, et une décélération stricte à soixante-dix kilomètres par heure aux abords des barrières de péage.

Malgré ces admonestations, l'inconscience de certains automobilistes confine à la démesure. L'épisode le plus saisissant de cette veille routière demeure l'interception d'un conducteur flashé à la vitesse astronomique de deux cent trente kilomètres par heure sur l'autoroute « Ila Touba ».

Traqué par l'œil infaillible des radars, le véhicule fut immédiatement signalé au Poste de commandement opérationnel. Grâce aux mailles serrées du dispositif de surveillance, le contrevenant a pu être intercepté, mettant un terme à sa course folle avant qu'elle ne se mue en tragédie.

