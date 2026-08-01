Diplomatie outre-Atlantique : L’accès au sol américain désormais soumis à un cautionnement de fortune

Dakar, le 1er août 2026 — L’horizon américain s'assombrit pour les ressortissants sénégalais désireux de fouler le sol des États-Unis. Dans le cadre d’un durcissement notable de sa politique migratoire, l'administration américaine a choisi de pérenniser un dispositif d'exception, transformant l'obtention du précieux sésame en un véritable parcours d'obstacles financiers.



Désormais, certains demandeurs de visas touristiques ou d'affaires se verront opposer l'exigence d'une caution souveraine, dont le montant prohibitif pourra culminer à 20 000 dollars, soit la somme considérable de près de 11,4 millions de francs CFA.



Cette mesure coercitive, qui frappe de plein fouet une trentaine de nations africaines au rang desquelles figure le Sénégal, s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre le phénomène des séjours indus.



Pour Washington, l’instauration de ce gage pécuniaire fait office de garde-fou contre les tentations de dépassement de la durée légale des visas, un fléau que les autorités consulaires entendent juguler par la rigueur financière.



L’exigence, bien que rigoureuse, ne revêt pas le caractère d'une taxe définitive. Le dispositif prévoit en effet la restitution intégrale de ces écus une fois le voyageur de retour sur sa terre natale, à la condition sine qua non qu'il se soit conformé scrupuleusement aux termes de son séjour et qu'il ait déserté le territoire américain avant l'échéance réglementaire.

Néanmoins, pour la classe moyenne et le monde des affaires sénégalais, cette barrière monétaire s'apparente à un cordon sanitaire d'un genre nouveau, restreignant le droit au voyage aux seules fortunes capables de mobiliser une telle garantie.





