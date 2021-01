Direct : Me Moussa Diop démonte les accusations du nouveau DG de DDD

iGFM-(Dakar) L’ancien Directeur Général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop est sorti de sa réserve pour démonter les accusations formulées à son encontre par son successeur à la tête de la société nationale de transport public. Face à la presse il a soutenu que Me Oumar Boune Khatab Sylla a raconté des contre-vérités et tente de manipuler l'opinion publique.