Disparition de Diary Sow : la fugue n’est pas exclue

Toutes les pistes, y compris celle de la fugue, sont envisagées après la disparition le 4 janvier d‘ une jeune étudiante sénégalaise à Paris, Diary Sow, très connue dans son pays où elle incarne un modèle de réussite scolaire, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.



Une enquête a été ouverte en France pour « disparition inquiétante » depuis que cette jeune femme de 20 ans n‘ n’a pas repris les cours après les vacances de Noël au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand, où elle étudie en classe préparatoire.



Selon une association d‘ étudiants sénégalais à Toulouse, Diary Sow a passé les vacances de fin d’année dans cette ville du sud-ouest de la France chez sa meilleure amie, étudiante en médecine. Elle devait repartir le 1er janvier. Sa trace se perd à ce moment, et elle n’a pas fait la rentrée des classes le 4 janvier à Paris.



Émotion à Paris, au Sénégal et sur les réseaux sociaux

La disparition a été signalée le 7 janvier par le consul du Sénégal, et les milieux étudiants sénégalais se sont mis en branle sur les réseaux sociaux et dans le 13e arrondissement de Paris, où la jeune femme habite dans une résidence universitaire. Des affiches avec sa photo ont été placardées dans le quartier.



Sur le site du consulat, un avis de disparition avec la photo de la jeune femme et un numéro de téléphone (07 85 93 32 11) a été publié.



Sa disparition fait grand bruit au Sénégal, où Diary Sow, « Miss Sciences » en 2017, a remporté en 2018 et 2019 le concours général et a été désignée » meilleure élève » du pays. Elle avait été reçue par le président Macky Sall.

Elle a également écrit un roman, « Sous le visage d‘ un ange », et, selon un étudiant sénégalais à Paris, elle était en train d’écrire son deuxième livre.