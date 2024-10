Division spéciale de la cybersécurité (DSC) : Bougane Gueye Dany en position de garde à vue

Au terme de son audition, le président du mouvement Guem SA Bop / Les Diambars vient d’être placé en position de garde à vue, confie son avocat Me Amadou Sall. Bougane Gueye Dany est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation et injures publiques. Le patron du groupe D-Media passera ainsi sa première nuit en détention sous la supervision de la Division spéciale de la cybercriminalité.

Devant les enquêteurs, Bougane Gueye Dany a maintenu ses propos, réaffirmant sa position sur les chiffres évoqués par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko.



À noter que la défense du leader de Guem Sa Bop / Les Diambars est composée de Me Amadou Sall, Me Alioune Badara Fall, Me Djiby Diallo, Me Diakhaté, Me El Hadj Diouf et Me Doudou Ndoye.