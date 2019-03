Divorce avec son Vice Président : Barrow donne les raisons du limogeage d’Ousainou Darboe

Le Président Adama Barrow a donné hier les raisons du limogeage du vice-président de la Gambie Ousainou Darboe et des ministres de l’Agriculture Lamin Dibba et du Commerce, Amadou Sanneh. C’était à l’occasion de la cérémonie de prestation de serment de la nouvelle Vice-Présidente, Dr Isatou Touray, de quatre nouveaux ministres et quatre nouveaux secrétaires permanents. Selon le président Barrow, il fallait se séparer du leader du Parti Démocratique Uni (UDP) Ousainou Darboe et ses deux fidèles pour remettre de l’ordre au sein de l’équipe gouvernementale. C’est dire qu’il ne s’entendait plus avec le leader de son parti, Ousainou Darboe. Par ailleurs, Adama Barrow a demandé à son nouveau Vice-Président et aux quatre nouveaux ministres d’inscrire leurs actes dans l’éthique et les valeurs professionnelles.



L'As