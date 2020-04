Docteur Daouda Ndiaye : il va falloir investiguer sur le cas du vieux décédé à Thiès »

Le cas du vieux de 88 ans décédé à Thiès est assez problématique. Et pour cause, alors que le patient est décédé avant d’être détecté, il n’est plus possible de savoir avec qui il a été contact. C’est ce qu’a indiqué le professeur Daouda Ndiaye, membre de comité national de lutte contre le covid-19 sur la Rfm.

Il faut s’attendre forcément à des cas communautaires, parce qu’on se sait pas avec qui il a été en contact. Il va falloir investiguer sur ce cas , a-t-il dit.

Il a surtout regretté que le malade ne se soit pas rendu à l’hôpital. Cela devient vraiment difficile si les personnes malades ne se rendent pas à l’hôpital pour se faire soigner. Il faut que chacun de nous soit responsable de ses propres actes, a-t-il ajouté.