[Documents] Saint-Louis : Trois listes de l'opposition rejetées

La très longue liste des... listes de candidats déclarés en vue des prochaines élections territoriales rejetées s'allonge à travers le pays.



Dans le département de Saint-Louis, la Commission de réception des déclarations de candidatures, dirigée par le Préfet Modou Ndiaye, a rejeté trois listes, toutes appartenant à des partis et coalitions de l'opposition.



Il s'agit en effet de celle présentée par Bara Diop, mandataire de la coalition "Défar Sa Gokh", celle soumise par Ameth Fall Braya au nom de la grande coalition Gueum Sa Bopp de Bougane Gueye Dani et la liste déposée par Malick Diop pour Yewwi Askan Wi de la commune de Gandon.



Toutes ces listes de candidats ont été déclarées irrecevables parce que jugées "incomplètes".



A noter, toutefois, que 14 autres listes, dont celle de Benno Bokk Yakaar (Bby) dirigée par Mansour Faye, celle du Parti de l'unité et du progrès de l'ancien ministre Mary Teuw Niane ou encore celle de la grande coalition de l'opposition Wallu Sénégal conduite par le libéral Mayoro Faye, ont été acceptées par l'autorité administrative.































seneweb