Domaine national : l’État récupère une parcelle de 591 741 m²

Par un décret du 13 décembre 2024, publié au Journal Officiel, l’État a repris une parcelle de 591 741 mètres carrés située à Kandiou, dans la commune de Niakhar, département de Fatick.



Selon le site du quotidien national Le Soleil, ce terrain, appartenant au domaine national, avait été attribué sous le régime de Macky SALL par voie de bail. L’actuel gouvernement a toutefois annulé cette décision et désaffecté la parcelle pour la restituer à l’État.





Selon le décret signé par le président de la République et contresigné par le Premier ministre Ousmane SONKO, cette mesure vise à rationaliser l’utilisation du foncier national. Le texte précise que l’immatriculation du terrain au nom de l’État se fera conformément aux dispositions en vigueur afin d’éviter toute attribution non conforme.



Cette décision s’inscrit dans une série d’annulations de décrets d’attribution foncière pris en fin de mandat par l’ancien régime. Des cas similaires ont été observés à Mbour 4 et dans la Nouvelle Ville de Thiès, où des terrains ont été récupérés pour préserver l’intégrité du domaine national.

















































Walf