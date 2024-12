Dommages et intérêts : Barthélemy Dias a versé 25 millions F CFA à la famille de Ndiaga Diouf

"Communiqué de presse

Dakar, le 12 décembre 2024



Paiement des dommages et intérêts dans l'affaire Ndiaga Diouf



Dans le cadre de l'exécution de la décision de justice relative à l'affaire Ndiaga Diouf, les avocats de Barthélemy Dias confirment avoir procédé à l'envoi d’un chèque d’un montant de 25 000 000 F CFA à l’avocat de la famille de Ndiaga Diouf, correspondant aux dommages et intérêts fixés par la justice.



Ce montant a été intégralement pris en charge par la sœur de Barthélemy Dias. En effet, en raison de ses contraintes financières actuelles, M. Dias n'était pas en mesure de régler cette somme par lui-même. Ce geste de solidarité familiale démontre une fois de plus la résilience et la dignité face aux épreuves auxquelles il est confronté.



Barthélemy Dias réaffirme son engagement à poursuivre son combat pour la justice, la transparence et la vérité, malgré les nombreuses pressions et les obstacles qu'il rencontre. Il remercie toutes celles et tous ceux qui continuent de lui témoigner leur soutien indéfectible dans ces moments difficiles.





Pape Konaré DIAITÉ

Chargé de communication du Maire de Dakar"