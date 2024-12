Donald Trump et Volodymyr Zelensky veulent mettre fin à la guerre en Ukraine rapidement

Emmanuel Macron a réussi à réunir Donald Trump et Volodymyr Zelensky samedi, à Paris, avant la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame.



Le président élu américain est le premier à avoir été reçu à l'Élysée par le président français. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger de Donald Trump depuis sa réélection, lui qui doit investir pour la deuxième fois la Maison Blanche en janvier.





Emmanuel Macron a ensuite rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, avant une réunion entre les trois hommes.



Donald Trump a déclaré dimanche vouloir conclure rapidement un accord pour mettre fin au conflit.





Celui qui retrouvera la Maison Blanche en janvier pour un nouveau mandat a indiqué bien connaître Vladimir Poutine estime que la Chine a un rôle à jouer.



Le président ukrainien a de son côté confirmé qu’il continuerait à travailler avec Donald Trump et Emmanuel Macron pour que cette guerre se termine.



En attendant, l’administration Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à l’Ukraine de plus de 900 millions de dollars, avec notamment des drones et des missiles.



Car en attendant de possibles négociations, Kyiv doit toujours faire face aux attaques de Moscou.