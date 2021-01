Donald Trump promet "une transition ordonnée"

Au lendemain de l'assaut du Capitole par ses partisans, Donald Trump pour la première fois a admis la fin de son mandat. Encore privé temporairement de son compte twitter, il s'est exprimé via celui de Dan Scavino, un responsable chargé des médias sociaux.



"Même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l’élection, et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier" dit-il. "Nous continuerons à lutter pour que seuls les votes légaux soient pris en compte".



Et d'ajouter, "cela représente la fin du meilleur premier mandat présidentiel de l’histoire et ce n’est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l’Amérique".



Cette publication est intervenue peu après la proclamation par le Congrès de la victoire de Joe Biden. La veille encore, Donald Trump dénonçait une élection "volée par l'extrême-gauche". Face à la pression et aux scènes d'insurrection au Capitole, il invitera ensuite ses partisans à "rentrer chez eux en paix", tout en disant "comprendre leur souffrance".