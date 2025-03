Donald Trump suggère que les États-Unis prennent «possession» des centrales ukrainiennes

Donald Trump a indiqué à son homologue Volodymyr Zelensky, lors de leur dernier échange téléphonique mercredi 19 mars, que les États-Unis pourraient prendre « possession » des centrales nucléaires et électriques ukrainiennes, a annoncé la Maison Blanche. « La possession par les Américains de ces centrales constituerait la meilleure protection et le meilleur soutien possible pour les infrastructures énergétiques ukrainiennes », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, devant la presse.

























































