Dossier ASER : Saïdou KANE, Thierno Alassane SALL et Cheikh DIBA cités

Alors que l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) est au cœur d’accusations de graves irrégularités dans la gestion d’un projet d’électrification de plusieurs milliards de FCFA, le journal Yoor-Yoor Bi lève le voile sur les liens présumés entre plusieurs acteurs cités dans ce dossier.



Saïdou KANE, homme d’affaires résidant en Espagne et administrateur général d’AEE Power Sénégal, est régulièrement présenté comme l’initiateur du controversé marché d’électrification rurale. Il est accusé par la direction de l’ASER de falsification et de surfacturation. Des allégations que ses avocats réfutent catégoriquement, le présentant plutôt comme la victime d’un «transfert artificiel de responsabilité», après avoir mobilisé des financements auprès de la banque espagnole Banco Santander.



Thierno Alassane SALL, député et leader du parti République des Valeurs, est également cité dans cette affaire. L’opposant, qui dénonce depuis plusieurs mois l’opacité entourant ce dossier, est accusé par le directeur général de l’ASER, Jean-Michel SENE, de «propager des informations infondées» et d’entretenir des liens troubles avec Saïdou KANE. «Personne ne peut les délier», a lancé Jean-Michel SENE, allant jusqu’à évoquer un montant de 65 milliards de FCFA encaissés en banque pour seulement 16 milliards de travaux réalisés, relançant ainsi les interrogations sur le sort des 49 milliards restants.



Dans cette affaire aux multiples ramifications, Cheikh DIBA, actuel ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, n’est pas cité comme mis en cause. Son nom apparaît toutefois en raison des fonctions qu’il a exercées par le passé et des responsabilités qu’il a pu assumer dans le suivi de projets financés sur fonds publics. Sont notamment évoqués le rôle de son ministère dans les garanties souveraines accordées aux contrats passés avec AEE Power EPC, ainsi que celui de l’État dans la validation des dérogations ayant entouré ce marché.

















































walf