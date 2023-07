Doudou Wade : «Ismaila Madior Fall est un marchand de danger»

«Tous les étudiants qui sont passés entre ses mains sont déçus. Ismaila Madior Fall, il a des connaissance académiques certes, il est un bon enseignant du Droit constitutionnel certes, mais son entrée en politique lui a fait plus de mal que de bien.



Le professeur n’est plus reconnu. Aujourd’hui, il n’est même plus un tailleur, ni un grand couturier constitution. C’est un marchand d’illusions, un marchand de danger. Si la situation du pays a un retournement négatif, Ismaila Madior fall sera parmi les plus grands responsables.



Parce que c’est lui-même qui a fait comprendre aux sénégalais, en tant que technicien du Droit et certainement ayant rédigé le texte, qu’il ne peut pas y avoir de 3e mandat pour le président de la République ou tout autre président ultérieurement pour le Sénégal.»