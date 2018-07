Douze blessés dans une explosion près de l'aéroport du Caire

Une forte explosion s'est produite dans un réservoir chimique près de l'aéroport du Caire, dans l'est de la capitale égyptienne, faisant une douzaine de blessés, a annoncé jeudi soir le porte-parole de l'armée Tamer el-Refaï.

L'explosion qui a fait beaucoup de bruit, a été relatée plus tôt par plusieurs témoins et internautes. Les douze blessés ont été "transportés à l'hôpital pour être soignés", ont indiqué des sources sécuritaires.



"La hausse de la chaleur" a provoqué cette explosion, a déclaré M. el-Refaï sur son compte Twitter officiel.



L'explosion a eu lieu dans un réservoir d'une entreprise spécialisée dans les "industries chimiques" et située dans un périmètre contrôlé par l'armée.



Les lieux ont été bouclés par une forte présence policière, selon un correspondant de l'AFP sur place. Des véhicules de pompiers et d'urgence ont été dépêchés sur les lieux pour venir à bout des flammes et secourir les blessés, selon cette même source.



Le ministère de l'Aviation civile a pour sa part nié que l'explosion ait eu lieu à l'intérieur de l'aéroport, comme indiqué par certains témoins.



"Le trafic aérien se poursuit", a déclaré le porte-parole du ministère, Bassem Abdel Karim, dans un communiqué. "Les vols au départ et à l'arrivée ne sont pas affectés", a-t-il précisé.



Les images de l'incendie ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et les sites internet d'information.