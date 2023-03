Dr Babacar Niang placé en garde à vue pour non-assistance à personne en danger et...

Le Dr Babacar Niang a été interrogé hier suite à la plainte de la famille de Mamadou Ly, dit Doudou Fall, lynché à mort lors des manifestations de jeudi dernier, à la Médina. Les proches du défunt reprochent à sa clinique les questions qui seraient posées au défunt dans l'ambulance pour savoir s'il était membre du parti Pastef. Et que devant sa réponse négative, ces agents lui ont fait savoir qu'il y avait un contrat entre «Suma» et le parti Pastef pour la prise en charge prioritaire de ses blessés comme soutenu par les plaignants.



Dr Niang a, selon Libération, rejeté tout contrat dans ce sens avec Pastef signifiant qu'il a été posé juste une question de savoir si le patient avait une prise en charge. Pour autant, il a dit qu'à Pastef, le Dr Cissé et Alé Ba, un infirmier, lui ont demandé de les aviser à chaque fois qu'un militant se présenterait devant eux.



Alors que la famille du défunt soutient que ce dernier aurait été abandonné à la clinique sans soin parce qu'il serait de Pastef, Dr Niang a répondu que le neurochirurgien avait promis de passer le vendredi mais la famille avait décidé d'évacuer le malade.













































































igfm