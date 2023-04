Dr. El Hadji Mbagnick Ngom en liberté provisoire, mais inculpé pour exercice illégal de la médecine privée et entrave à l'action de la justice

Le docteur Ngom avait initialement été entendu en tant que témoin dans l'affaire de l'internement de Ousmane Sonko, un homme politique sénégalais, à la clinique Suma assistance. Cependant, après sa remise en liberté provisoire, il a été inculpé par le Doyen des Juges pour exercice illégal de la médecine privée et entrave à l'action de la justice, des charges qui sont maintenant portées contre lui.



Son avocat, Me Moussa Sarr, a confirmé ces développements, tout en affirmant que son client nie les accusations portées contre lui. Me Sarr a déclaré que le docteur Ngom était innocent et qu'il continuerait de coopérer avec la justice pour prouver son innocence.



L'arrestation du docteur Ngom et les accusations qui pèsent contre lui, font suite à l'affaire de l'internement de Ousmane Sonko à la clinique Suma assistance. Ousmane Sonko, un leader de l'opposition politique, avait été arrêté pour des accusations de viol, ce qu'il a nié. Son internement à la clinique avait suscité des questions et des controverses, notamment sur le rôle du docteur Ngom dans cette affaire.



Il convient de noter que l'exercice illégal de la médecine privée et l'entrave à l'action de la justice, sont des infractions graves au Sénégal, passibles de sanctions pénales. L'affaire du docteur Ngom sera suivie de près par les autorités judiciaires et la population.



En conclusion, le docteur El Hadji Mbagnick Ngom, remis en liberté provisoire, fait maintenant face à des accusations d'exercice illégal de la médecine privée et d'entrave à l'action de la justice. Son avocat a déclaré qu'il nie ces accusations et continuera de coopérer avec la justice. L'affaire du Dr. Ngom est un développement important dans l'affaire de l'internement de Ousmane Sonko et sera surveillée de près pour ses implications légales.































