Drame à Hann Marinas : Un restaurateur libanais tue son client après une proposition déplacée

Ce qui aurait pu être une simple altercation verbale s’est transformé en un meurtre brutal. Aly Akhdar, restaurateur libanais établi à Hann Marinas, risque 12 ans de réclusion criminelle après avoir tué Hamad, l’un de ses clients, à coups de pilon. Selon L’Observateur, tout serait parti d’une proposition indécente que la victime aurait faite à l’épouse de l’accusé.



Une discussion qui vire au drame



D’après les faits rapportés par L’Observateur, Aly Akhdar et Hamad entretenaient des relations cordiales avant ce soir fatidique. Ce soir-là, une discussion anodine aurait tourné au vinaigre lorsque Hamad aurait exprimé son désir d’avoir une partenaire et demandé à danser avec Joumana Mattar, l’épouse d’Aly Akhdar.



L’accusé affirme avoir été choqué par cette demande, d’autant plus que la victime aurait tenu des propos dégradants sur les femmes libanaises. Selon lui, Hamad aurait insinué que les Libanais “louaient” leurs femmes en échange d’argent.



S’en est suivi un violent échange d’insultes et de provocations. Pris de colère, Aly Akhdar aurait alors saisi une queue de billard et frappé son client à l’épaule. Hamad aurait riposté avant que l’accusé ne se précipite dans la cuisine, où il s’est emparé d’un pilon pour asséner plusieurs coups à la poitrine, au visage et à la tête de son client.



Une accusation de proxénétisme en parallèle



Au-delà de l’homicide, Aly Akhdar doit également répondre d’une accusation de proxénétisme. Il reconnaît avoir organisé des soirées privées pour un client chinois, où des femmes étaient rémunérées pour leur présence. Cependant, il réfute toute implication dans un réseau de prostitution, affirmant que les filles n’étaient pas toutes des professionnelles du sexe.



Un procès sous haute tension



Lors du procès devant la Chambre criminelle du Tribunal hors classe de Dakar, l’avocat de la partie civile, Me Ciré Clédor Ly, a plaidé pour une requalification des faits en assassinat et a réclamé 300 millions de FCFA en guise de réparation.



De son côté, le procureur de la République a requis :

• 12 ans de réclusion criminelle pour l’homicide,

• 3 ans de prison pour le proxénétisme.



La défense, elle, soutient qu’Aly Akhdar n’a jamais prémédité son acte et qu’il s’est simplement laissé emporter par la colère. Elle plaide donc pour l’acquittement de l’accusé.



L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 avril, date à laquelle la justice tranchera sur le sort du restaurateur libanais.







































Dakaractu