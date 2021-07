Drame à la cité Belvédère- Un couple et leur fille de 11 ans décèdent après l'effondrement d'une dalle

Survenu de manière inattendue, l'effondrement a été soudain et précipité, laissant le voisinage sous le choc et la cité Belvédère stupéfiée.

Dakarposte a appris qu'un couple et leur fille de 11 ans, qui se trouvaient dans leur salon, sont morts sur le coup après l'effondrement de la dalle de leur maison qui, nous souffle t'on, menace ruine.



Par mesure de sécurité, la maison délabrée où la dalle s'est effondrée a été vite ceinturée par un cordon de sécurité par la police.







