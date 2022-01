Drame au quai de pêche de Tonghor : Un mort au cours d’une bagarre

Aux alentours du quai de pêche de Yoff Tonghor, l’activité tourne au ralenti à cause de la raréfaction du poisson. Néanmoins, il y a du monde : quelques mareyeurs, pêcheurs et écailleuses dont les visages sont marqués par la nouvelle du jour. Au petit matin, Fallou, un quadra, a été sauvagement poignardé par un homme surnommé Noreyni. Selon des témoignages, le tueur aurait planté plusieurs coups de couteau à sa victime avant de l’achever en l’égorgeant.

Sur place, le choc marque les mines et l’émotion est vive. Chacun y va de sa version. «Noreyni en est à son deuxième meurtre. Il boit de l’alcool, fume du chanvre indien. C’est un toxicomane», révèle Gora, pêcheur revenu de la mer. Pour son ami, venu l’aider à accoster sa pirogue, Noreymi a volé les poissons de Fallou, qui serait originaire de Touba. «Une fois que Fallou est venu s’en plaindre, Noreymi l’a froidement tué. C’est un homme qui a fait plusieurs fois la prison», rapporte Sadibou.



Une brigade de gendarmerie réclamée

Le drame se serait produit après la prière du matin. Repéré par les pêcheurs, le présumé criminel a été arrêté et est actuellement entre les mains de la gendarmerie de la Foire. Dans les pirogues immobilisées comme dans les places de discussions, la sécurité au niveau du quai de pêche occupe les débats. A côté l’infrastructure de pêche, inaugurée en 2016 par le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, d’anciens pêcheurs jouent aux dames et palabrent sur le sujet. «Ce quai est fréquenté par des gens de Pikine, de Guédiawaye, de Saint Louis, de Kayar et presque par des hommes venus de toutes les régions du Sénégal. Il nous faut une brigade de gendarmerie», plaide Assane Touré, originaire de Saint-Louis. En écho, ses amis appellent les autorités à mettre en place un dispositif pour assurer le maintien de l’ordre dans ce lieu qui emploie des milliers de personnes.

A Yoff Tonghor, des incidents commencent à y devenir fréquents. En février 2020, un télescopage entre une charrette et un camion a provoqué une vive altercation. Le chauffeur a été poignardé par le charretier. Deux mois plus tard, un camion a percuté un mur qui s’est affaissé sur une dame et sa fille, toutes deux décédées à la suite de leur évacuation à l’hôpital Philippe Maguilen Senghor. En octobre 2014, un virulent conflit a opposé des pêcheurs yoffois à ceux de Guet Ndar concernant la violation de l’interdiction de la pêche aux poulpes. Les affrontements ont mis sens dessus-dessous le littoral de Yoff. Le bilan de cette triste intifada : plusieurs personnes blessées, des pirogues brûlées, des machines emportées et une mosquée saccagée. Interpellés, les responsables du quai de pêche affirment se trouver à la cérémonie de pose de première pierre du port de Ndayane, dans le département de Mbour.





































Le Quotidien