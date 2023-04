Du même acabit que son client, Juan Branco, cet avocat de Sonko, poursuivi pour...viol !

L'adage "qui se ressemble s'assemble" n'a jamais été aussi vrai ! Et si on ne choisissait pas nos amis par hasard ? Une étude américaine étonnante a, en tous les cas, démontré que les personnes d'un même cercle social peuvent être aussi proches que des cousins au quatrième degré !



Ousmane Sonko, accusé de viol par l'ex masseuse du salon Sweet Beauty a jeté son dévolu sur son "ami" avocat Me Juan Branco. Qui, pour ceux qui l'ignorent, a été mis en examen pour viol.



Il nous revient de confrère du pays de Marianne que le parquet de Paris avait ouvert une enquête après le dépôt d’une main courante par une étudiante de 20 ans.



En effet, l’avocat Juan Branco a été mis en examen mardi à Paris pour viol.

Branco est accusé par une jeune étudiante en Sciences politique, militante animaliste, de 20 ans.



"L’intéressé a été mis en examen hier du chef de viol. Il a été placé sous contrôle judiciaire", a déclaré une source judiciaire, confirmant une information du Point.



Accusations d’agressions sexuelles, d’un rapport non protégé, envoi de photos de femmes nues ou pornographiques, notre confrère Mediapart a recueilli, dans une enquête commencée fin 2019, les témoignages de plusieurs femmes qui dénoncent le comportement de Juan Branco, visé par une enquête pour viol.



C'est dire: "Il n'y a mauvaise chaussure qui ne trouve sa pareille." Comme parlait Jérome, l'ami Ivoirien: "Quelqu'un qui vous comprend, même au bout du monde, est comme un voisin."







