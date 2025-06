Dubaï : impressionnant incendie d'un gratte-ciel de 67 étages, aucune victime

Des flammes à perte de vue. L’incendie d’un gratte-ciel de Dubaï, aux Émirats arabes unis, a été largement relayé sur les réseaux sociaux par les badauds inquiets face à l’ampleur du feu. Le sinistre a débuté ce vendredi 13 juin à la Tiger Tower, où vivent plus de 3.280 personnes. L’intégralité des 764 appartements de cet immeuble de 67 étages surplombant la Marina a été évacué "avec succès", ont annoncé les autorités, selon qui aucun résident n’a été blessé.



Les pompiers ont continué à lutter contre le feu une partie de la nuit, venant à bout de l'incendie après six heures. Samedi matin, de la fumée s’élevait tout de même encore la tour. "Elle est due aux opérations de refroidissement en cours", ont précisé les autorités sur X. Les personnes évacuées doivent être relogées par le promoteur du bâtiment. Les causes du drame sont pour l'instant inconnues.